Niños de kinder en NY recibirán $100 para carrera universitaria

El programa "Baby Bonds" será aplicado a 70 mil estudiantes sin importar el ingreso familiar ni el estatus migratorio.

La ciudad de Nueva York se convirtió en la primera del país en implementar el programa "Baby Bonds", el cual consiste en colocar 100 dólares para iniciar cuentas de ahorro de 70 mil estudiantes de los jardines de infantes de la ciudad, sin importar el ingreso familiar ni estatus migratorio.

Esta nueva iniciativa es una expansión del "NYC Kids RISE Save for College Program", la ayuda municipal más grande en Estados Unidos, destinada para proporcionar fondos universitarios a los niños desde temprana edad.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio afirmó que el programa se creó como un medio para abordar la desigualdad de manera en que los estudiantes puedan acceder a la universidad y lleguen a crear riqueza generacional, “Empieza algo que crece y crece y se convierte en un imperativo de la comunidad”, dijo, citado por amNY.

Cuentas bancarias para niños

El gobierno municipal probó el programa estableciendo cuentas para niños de jardín de infantes en el distrito 30 de Queens. Una vez que se han creado las cuentas, las comunidades escolares son responsables de agregar más efectivo a través de eventos de recaudación de fondos.

“Estos son estudiantes que probablemente ni siquiera pensaron, ni sus padres pensaron en la posibilidad de tener acceso a un título universitario”, dijo Daniel Dromm, concejal de la ciudad y exmaestro de escuela pública. “Se trata de financiación, pero también de unidad comunitaria”.

En honor al lanzamiento del programa, el alcalde de Blasio y la canciller escolar Meisha Porter hablaron con los estudiantes de kindergarten visitando “The Williamsburg Bridge Magnet School” (P.S. 196) en Brooklyn.

.@NYCKidsRISE is going city-wide! Starting this year, ALL @nycschools kindergarten students will automatically receive an NYC Scholarship Account, regardless of family income or immigration status.



We’re at P.S. 196 in Brooklyn with @nycmayor & @DOEChancellor to share the news! pic.twitter.com/LvdcH24FZM — NYC Kids RISE (@NYCKidsRISE) September 15, 2021

“Crecí en South Jamaica (vecindario en Queens), no tenía todos los recursos, pero en este momento invertir en las futuras experiencias universitarias de estos pequeños bebés es nuestra prioridad”, afirmó Porter a los alumnos y al personal durante la visita. “Si queremos cambiar los resultados en nuestra comunidad, tenemos que comenzar invirtiendo en nuestro bien más preciado, que son nuestros hijos”.

De acuerdo con un estudio realizado en 2018 por el Rockefeller Institute of Government, 3 de cada 5 graduados universitarios en Nueva York tienen una deuda, situando el promedio estatal en más de 30 mil dólares. Esa cifra supera la media nacional de 22,600 dólares por persona en deuda por préstamos estudiantiles.