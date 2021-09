Caleb Plant niega haber insultado a la madre del Canelo Álvarez en conferencia

El pasado 21 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez y Caleb Plant realizaron la conferencia de prensa de presentación de su próxima pelea, pero esta terminó en golpes.

El mexicano acusó a Plant de ofender a su madre, pero en redes el estadounidense lo ha negado categóricamente.

Luego de golpear a Caleb y dejarle un corte en el rostro, Canelo publicó un video del momento exacto de lo sucedido, el cual acompañó con el siguiente mensaje: “No hables de mi madre”, confirmando lo que había mencionado en la conferencia de prensa, donde aseguró que empujó al estadounidense tras referirse a su progenitora.

Recuerda aquí el tenso momento:

Don’t talk about my mom. pic.twitter.com/f1HQlEfUUE — Canelo Alvarez (@Canelo) September 21, 2021

A pesar que la versión del Canelo se ha viralizado y él la ha reafirmado, horas después de la conferencia de prensa Plant tocó el tema, asegurando que lo dicho por Saúl no es cierto, pues no se metería con la mamá de alguien más, ya que él perdió la suya.

“Mi madre fue asesinada por la policía hace dos años. ¿Por qué iba a sacar el tema de la madre de alguien y abrir esa puerta? Solo para que alguien me dijera: ‘¿tu madre no fue asesinada a tiros por la policía?'”, escribió Plant en su Twitter.

Caleb aseguró que a él nunca se le escuchará hablar mal de la madre, hijos o la esposa de alguien, ya que “cuando los hombres van a la guerra dejan a las mujeres y los niños en casa”.

Para Caleb Plant, la reacción del Canelo Álvarez está relacionada con el hecho de que el mexicano “tiene enfrente a alguien que no le tiene miedo y no está aquí para recoger su cheque. Su ego no puede soportarlo”, mencionó Plant.

Canelo Álvarez y Caleb Plant se enfrentarán en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 6 de noviembre y, si los títulos en juego no eran suficiente atractivo, esta disputa personal ha hecho que la pelea se vuelva más atractiva para los fans.