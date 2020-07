Carlos no sabe cómo se contagió de Covid-19 a principios de junio. Empezó con varios quebrantos de salud, por lo que decidió asistir al centro de salud de la colonia Primero de Julio en Mixco. Sin embargo, el resultado no estaría listo ese día, el 8 de junio.

“Yo hablé con mi jefe y le conté que me sentía mal, por lo que me dijo que no llegara a trabajar. Me fui a hacer la prueba de hisopado, pero nunca me la entregaron en el centro de salud. Empecé con dolor de cabeza, fatiga y falta de aire”, relata a Soy502 el hombre que por seguridad pidió que se usara un nombre ficticio.

Carlos se aisló de su familia y pese a esto también, sus allegados también tuvieron algunos síntomas, un poco más leves que los suyos, explica.

“Me tuve que encerrar en una habitación, mis hijos tuvieron algunas molestias como fiebre, pero nada más. Mi esposa sí tuvo temperatura algunos días, pero también se recuperó pronto. Yo todavía tengo molestias, aún me cuesta respirar y por mi trabajo, aún no podría realizarlo por el esfuerzo que se tiene que hacer”, resalta.

El trabajo de Carlos requiere de conocimientos sobre la electricidad y elevadores.

Los días pasaron y la empresa de mantenimiento donde trabaja Carlos le pidió una prueba de Covid-19, por lo que él decidió asistir al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 6. Esto ocurrió el 8 de julio, un mes después de contraer la enfermedad.

“Ese día, casualmente, no se podían realizar las pruebas en la zona 6, por lo que a varias personas nos refirieron hacia la zona 5 y nos trasladaron a unas 15 personas dentro de una ambulancia. No digo que lo hagan siempre, pero entre las personas que íbamos dos estaban contagiados y yo tenía miedo de volverme a enfermar”, destaca.

Carlos grabó un video con su teléfono por el traslado ya que aseguró que en ese lugar iban dos personas contagiadas.

El departamento de Comunicación del IGSS respondió sobre este video y señaló que no existe certeza que este demuestre que sea una ambulancia de esa entidad donde se llevó a cabo el traslado de los pacientes.

La espera

Carlos señala que el problema no era realizarse un segundo hisopado, sino la espera que realizó en el IGSS para obtener los resultados de su examen.

“Llegué en la mañana y mis resultados me los dieron a las 2:00 de la mañana. El problema fue que yo había llegado en mi carro a la zona 6 y lo tuve que dejar en la calle todo un día sin saber qué le podía ocurrir. El problema es que llegan muchísimas personas que esperan los resultados de las pruebas y a veces no se explica bien los resultados, por lo que surgen algunos problemas con los pacientes”, argumenta.

La empresa exigió a Carlos una prueba hecha por el IGSS.

Su segundo hisopado salió negativo, pero el IGSS determinó que Carlos aún no podía regresar a su trabajo hasta la próxima semana mientras continúa con su recuperación. Sin embargo, varios de sus compañeros se están enfermando y la empresa no ofrece un equipo adecuado de protección personal a sus empleados para evitar el contagio.

Los vecinos

Carlos resalta que existe mucha desinformación entre la población cuando se llegan a enterar de algún caso positivo en sus alrededores.

“Los vecinos empezaron a sospechar que yo estaba enfermo porque notaron que ya no salía a trabajar y no me veían en la tarde cuando regresaba a casa. Empezó mucha especulación. He escuchado de casos donde las familias son desalojadas de sus hogares, pero afortunadamente no fue mi caso. Yo solo estaba enfermo, no había hecho algo malo”, puntualiza.