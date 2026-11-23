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Previo a la discusión del proyecto de Presupuesto para 2027, la Cámara de Comercio ha compartido su postura.

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Ante la posible aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2027 y de una nueva Ley de Contrataciones Públicas, la Cámara de Comercio se ha pronunciado, expresando su preocupación por el creciente endeudamiento, la calidad del gasto y los riesgos de aprobar disposiciones de enorme trascendencia nacional sin una amplia discusión.

De acuerdo a la Cámara, el Presupuesto Nacional exige a los tres organismos del Estado, Municipalidades y demás instituciones, más responsabilidad y óptimos resultados.

"Un presupuesto superior a Q192 mil millones, una emisión de bonos por Q42,750 millones y un déficit fiscal proyectado del 4.4% del PIB, exigen una revisión rigurosa del gasto y su sostenibilidad", afirma.

Asimismo, exige a los diputados "actuar con honestidad, integridad y responsabilidad; revisar rigurosamente las asignaciones presupuestarias, eliminar los espacios para el despilfarro y la corrupción, garantizando que cada recurso aprobado responda a necesidades reales y objetivos verificables".

Sobre la Ley de Contrataciones Públicas

Por otro lado, la Cámara de Comercio asegura que una nueva Ley de Contrataciones Públicas no debe aprobarse apresuradamente, pues debe constituir una herramienta efectiva para combatir la corrupción y garantizar contrataciones necesarias, eficientes, transparentes y competitivas.

Por ello, exigen que "esta legislación sea sometida a una evaluación técnica y participativa. Su trascendencia para la contratación de infraestructura, servicios e inversión demanda una discusión seria y exhaustiva, garantizando mecanismos efectivos de fiscalización, libre competencia, certeza jurídica y rendición de cuentas".

Finalmente hacen un llamado al Congreso y diputados para proteger los recursos de los ciudadanos, combatir la corrupción y hacer que las decisiones legislativas sean de beneficio para la población guatemalteca.

Este es el comunicado: