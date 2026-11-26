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Los delincuentes robaron tarjetas con las que posteriormente realizaron compras y también fue sustraído un árbol navideño.

Un robo fue captado por cámaras de seguridad a plena luz del día en la 10a. calle "A", entre la 10a. y 12 avenida de la colonia Roosevelt, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala.

En las imágenes se observa que dos individuos a bordo de una motocicleta se estacionan detrás de una camioneta agrícola y uno de ellos, con sudadero rojo se acerca al vehículo.

Segundos después se logra ver cuando regresa con una bolsa con artículos que sustrajo del interior de la camioneta y con el sudadero los esconde.

No conforme con lo que robó, regresa a la camioneta y roba un árbol navideño que se encontraba dentro de una caja, posteriormente huyen del lugar con rumbo desconocido.

Mira aquí el video:

De acuerdo con los propietarios del vehículo, entre lo robado se encontraban tarjetas, con las que tras el robo se realizaron compras en diferentes comercios.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado martes, según se observa en las grabaciones compartidas y que se han viralizado en las redes sociales.