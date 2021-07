ASCABI externa preocupación por vacunación lenta

La Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala, ASCABI, ha externado públicamente su preocupación por el lento proceso de vacunación y considera que eso pone en riesgo la salud de los guatemaltecos.

La entidad manifiesta lo alarmante que es que diariamente se registran cerca de 2 mil casos diarios nuevos de Covid-19, lo cual no solo afecta a la salud de los ciudadanos sino a la competitividad del país, pues recalcan que si la pandemia no se controla no habrá recuperación económica.

Refieren, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, una vacunación colectiva se logra al inmunizar al 70% de la población

Ofrecen propuestas para agilizar el proceso

La asociación en mención a su vez ofrece poner en marcha acciones para agilizar el proceso de vacunación, dada la presencia de las nuevas variantes del coronavirus.

Resaltan la importancia de que se garanticen los mecanismos necesarios para que el país pueda recibir más donaciones de las vacunas anti-Covid-19, entre ellos la sanción de la Ley 8-2021, Ley de Exención y de Compensación por Uso de Vacunas contra el Coronavirus.