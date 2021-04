Camión de bomberos choca contra una camioneta y una gasolinera

Un camión de bomberos que atendía una emergencia chocó contra un vehículo que estaba estacionado en una gasolinera, lo que provocó un pequeño incendio.

Tres bomberos y cuatro personas resultaron con heridas. El hecho ocurrió la noche del miércoles 31 de marzo al norte de Detroit, en Estados Unidos.

El subcomisario de bomberos, Dave Fornell, explicó que atendían una emergencia cuando el piloto de un vehículo impactó contra el camión de socorristas quienes perdieron el control y colisionaron contra un vehículo que estaba estacionado en la estación de gasolina.

Authorities investigating after a fire truck collided with a vehicle and then crashed into a gas station in Detroit. No major injuries reported. https://t.co/t9afX55TOd pic.twitter.com/TakRU6XzDZ — ABC News (@ABC) April 1, 2021

La camioneta de carga impactó contra el dispensador de gasolina, mientras que el camión de bomberos se estrelló contra las oficinas del lugar.

Un pequeño incendio se generó después del impacto, pero logró ser controlado. Todo quedó grabado en las cámaras de videovigilancia, donde se observa a personas correr del lugar luego del impacto.

Los bomberos presentaron heridas leves y laceraciones, pero el conductor de la camioneta y el pasajero fueron hospitalizados y su condición es estable.