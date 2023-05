¡Tránsito paralizado! Un camión detiene el paso en bulevar Liberación

El conductor de un camión se detuvo en pleno bulevar Liberación, inicialmente se creía que tenía problemas de salud, pero fue otra la razón.

Un camión blanco con placas C-724BKS se detuvo en medio del tránsito, la tarde de este martes 9 de mayo en el bulevar Liberación y 7ma. avenida de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, inicialmente se creyó que se trataba de un vehículo pesado con desperfectos mecánicos.

Posteriormente se indicó que adentro del camión se encontraba desmayado el conductor, presuntamente por problemas de salud.

No estaba enfermo

Sin embargo, tras la llegada de los cuerpos de socorro se confirmó que el piloto se encontraba en estado de ebriedad y dormido, explicó Montejo.

Además, detalló que ya se realizaron las coordinaciones con la Policía Nacional Civil (PNC), mientras el tránsito se encuentra afectado hasta la Diagonal 6 de la zona 10 capitalina.