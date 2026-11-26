Fallas en el sistema de frenos provocó que un camión quedara empotrado esta mañana.
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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves 26 de noviembre en el sector de Ramírez Bárcenas, finalizando la cuesta del Zope, en Villa Nueva.
De acuerdo con la información recabada, un camión habría presentado fallas en el sistema de frenos y terminó empotrado a un costado del camino.
Minutos después se coordinó con una grúa para el que transporte pesado pueda ser retirado del lugar, en donde el tránsito se ha visto afectado por la obstaculización de uno de los carriles.
Se recomienda conducir con precaución y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito desplegadas en el sector.