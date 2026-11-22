Un cabezal perdió el control mientras circulaba en una bajada en Amatitlán y terminó volcado.
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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán indicó sobre un hecho vial registrado en la subida al Llano de Ánimas esta tarde del sábado 21 de noviembre.
Un camión perdió el control, por razones aún bajo investigación, mientras avanzaba a gran velocidad.
Un video muestra el momento en que el camión choca contra el talud y termina volcado sobre la cinta asfáltica causando que quedara destruido.
Mira:
El hecho dejó daños materiales y el conductor fue atendido en el lugar por los Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que sufrió crisis nerviosa por el accidente.
El paso vehicular en el sector fue cerrado mientras se retiraba el transporte del sector, tras horas de trabajo la PMT de Amatitlán confirmó que el paso quedó liberado en horas de la noche.