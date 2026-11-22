-

Un cabezal perdió el control mientras circulaba en una bajada en Amatitlán y terminó volcado.

OTRAS NOTICIAS: Realizan el levantamiento de los cuerpos de víctimas mortales de discoteca en zona 9

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Amatitlán indicó sobre un hecho vial registrado en la subida al Llano de Ánimas esta tarde del sábado 21 de noviembre.

Un camión perdió el control, por razones aún bajo investigación, mientras avanzaba a gran velocidad.

(Foto vía: PMT Amatitlán)

Un video muestra el momento en que el camión choca contra el talud y termina volcado sobre la cinta asfáltica causando que quedara destruido.

Mira:

Fuerte accidente se registró en Amatitlán este sábado. Video: Noti Bárcenas Villa Nueva https://t.co/cezz3pGdiV — María Fernanda Gallo (@MaFernandaGallo) November 21, 2026

ACCIDENTE DE TRÁNSITO Subida al Llano de Animas Amatitlán Se reporta en horas de la tarde un fuerte accidente en donde el piloto de un trasporte pesado sale ileso, a simple vista se visualiza que transportaba una máquina perforadora de pozos el mismo vuelca aparatosamente por lo que bomberos voluntarios de la 29cia de Amatitlán llegaron al lugar quienes estabilizan al piloto por Crisis nerviosa. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 22, 2026

El hecho dejó daños materiales y el conductor fue atendido en el lugar por los Bomberos Voluntarios, quienes confirmaron que sufrió crisis nerviosa por el accidente.

El paso vehicular en el sector fue cerrado mientras se retiraba el transporte del sector, tras horas de trabajo la PMT de Amatitlán confirmó que el paso quedó liberado en horas de la noche.

(Foto vía: Policía Municipal de Tránsito de Amatitlán)