Camioneros quedan atrapados en frontera de Francia y Reino Unido

Más de 10 mil camiones quedaron detenidos cerca del puerto de Dover, entre Francia y Reino Unido, luego de que el territorio francés cerrara sus fronteras tras el anuncio de una nueva cepa del Coronavirus que afecta al los ingleses.

Según los transportistas, las condiciones en la carretera son "horribles", con poco acceso a baños o a comida caliente. Las cadenas de supermercados británicas advirtieron que si se prolonga más tiempo este cierre (decretado por 48 horas), podría ocasionar escasez de alimentos.

La cola inició el domingo pasado y el martes por la noche, unos mil 500 camioneros todavía esperan en el área y carecen de las instalaciones básicas, por ello la desesperación comenzó a invadirlos provocando fuertes protestas para exigir sus derechos.

Pilotos deben pasar la noche en la frontera. (Foto: AFP)

En el aeropuerto de Manston, donde la pista se utiliza como estacionamiento de camiones, los conductores comenzaron a tocar las bocinas al unísono, exigiendo saber qué estaba pasando.

“No tratarías ni a tu perro de esta manera, dejar a los pilotos así es lamentable,” dijo Phil Houlton, director de operaciones de la empresa de transporte DWP and Sons, con sede en Staffordshire a el medio The Guardian; sus trabajadores quedaron atrapados en las colas y explican que en el lugar no hay sanitarios o acceso a comida, bebida y duchas.

El polaco Caspar Pecherzewski, de 22 años es uno de los atrapados en Dover desde el domingo. "Podemos encontrar un baño, en una gasolinera o algo así, pero no tenemos duchas y esas cosas... Nadie dice nada sobre cuánto tiempo estaremos aquí. La policía simplemente nos dijo que esperáramos ", comentó.

Los conductores de Houlton se vieron envueltos en el caos durante las primeras 24 horas, esto los llevó a accionar un sistema sin acompañante, que consiste en que un conductor deje una carga en el lado del Reino Unido del Canal y otro la recoja en Europa continental. La carga y descarga lleva más tiempo pero elimina la necesidad de que el conductor cruce el Canal en el vehículo.

Un conductor alemán varado, que fue rechazado de Dover el domingo por la noche, dijo que las condiciones estaban empeorando debido a la falta de baños. Ronald Schroeder, de 52 años, de Hamburgo, dijo: “Ahora me alojo en un hotel, pero hay miles de personas sin habitaciones, esperando para cruzar el Canal. Me siento un poco como Robinson Crusoe en una isla, los problemas de los conductores, que aún no están en los hoteles son enormes: en mi hotel, tres conductores están alquilando solo una habitación para tener un baño y una ducha. La situación empeora cada hora".

Los pilotos no tienen acceso a baños o comida. (Foto: AFP)

“Los baños públicos deberían estar abiertos, alguien que les dé té o café a los conductores, debería haber más ayuda para las personas que se han quedado varadas. La gente ya se está quedando una segunda noche en su auto, simplemente no es vida. Pido al gobierno británico que me ayude y ayude de inmediato ", aseguró.

El gobierno y el Kent Resilience Forum dijeron en una declaración que “Hay alimentos, baños y agua disponibles para los transportistas a lo largo de la M20 y en Manston, y se espera que lleguen más camiones de comida a Manston en breve. Hay disponibles disposiciones sanitarias y de bienestar más que adecuadas, con casi 150 inodoros y urinarios en Manston, baños portátiles cada 1 km en la M20 entre las intersecciones 10a-11. 70 baños adicionales llegarán a Manston mañana por la mañana”.

