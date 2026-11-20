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Cámaras de seguridad captaron el momento en que una camioneta agrícola impactó contra varios vehículos luego de quedarse sin frenos.

Un múltiple accidente de tránsito ocurrió este jueves 19 de noviembre en las inmediaciones del parque central de Ciudad Vieja, en Sacatepéquez.

En las imágenes difundidas por el alcalde de la localidad, Federico Bethancourt, se observa cuando una camioneta agrícola comienza a avanzar descontroladamente y a gran velocidad en una bajada.

Un motorista fue atropellado durante el trayecto, mientras que otras motocicletas que se encontraban estacionadas fueron colisionadas por el vehículo ante la mirada de los vecinos que corrían a resguardarse.

Al llegar a una de las esquinas del parque, la camioneta fue a estrellarse contra otros dos vehículos que también estaban estacionados cuando uno de los conductores estaban por subirse, pero ya no le dio tiempo al notar que le iba a chocar.

Mira aquí el video:

Más de 10 vehículos chocados

Medios locales informaron que varias personas fueron atendidas al presentar crisis nerviosa. Hasta el momento se desconoce si hubo víctimas con heridas de consideración.

La camioneta se detuvo tras chocar contra dos vehículos estacionados. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades competentes quedaron a cargo de las diligencias y determinarán las causas de esta múltiple colisión que afectó a más de 10 vehículos, en su mayoría motocicletas.