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El español Juan Mata, campeón con España en el Mundial de 2010 y en la Eurocopa de 2012, anunció este miércoles su retirada como jugador a los 38 años, después de dos décadas en el fútbol profesional.

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En un vídeo en Instagram, el mediocampista burgalés cuelga las botas de manera simbólica en el vestuario del Juventud Estadio, el modesto club de Oviedo en el que jugaba cuando tenía 10 años.

"A veces, amar... es dejar ir. Gracias, fútbol", escribe en un mensaje en inglés y en español. "El fútbol no se va a ir de mi vida. Hay muchas maneras de seguir amando el fútbol, maneras de seguir utilizándolo como vehículo de desarrollo. Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista", concluye.

Mata quedará en la historia del fútbol español como uno de los integrantes de la generación que, a las órdenes de Vicente del Bosque, conquistó el primer título mundial de su país en la categoría absoluta, en Sudáfrica en 2010. Dos años después estuvo también en el plantel que ganó la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012.

Sometimes, to love… is to let go. THANKS FOOTBALL. ⚽️❤️♾️ A veces, amar… es dejar ir. GRACIAS FÚTBOL. ⚽️❤️♾️ https://t.co/v7otd6AyOq — Juan Mata García (@juanmata8) November 18, 2026

Antes de ello, Mata pasó por todas las categorías juveniles de la Roja, hasta su debut con el primer equipo en 2009, con el que disputó 41 partidos y anotó 10 tantos.

En el fútbol de clubes, se dio a conocer en las categorías inferiores del Real Madrid, antes de pasar a la primera división en el Valencia, donde jugó de 2007 a 2011.

Fue su última experiencia en España, antes de iniciar una larga etapa en Inglaterra, primero en el Chelsea (2011-2014) y luego en el Manchester United (2014-2022).

Con el Chelsea ganó principalmente la Liga de Campeones europea en 2012.

Tiene además en su palmarés dos títulos en la Europa League, uno con el Chelsea (2013) y otro con el Manchester United (2017).

Australia y negocios

En el tramo final de su carrera tuvo experiencia en otros países más alejados de los principales focos mediáticos, primero en el Galatasaray turco (2022-2023) y luego en el Vissel Kobe japonés (2023).

Su despedida del fútbol ha sido en Australia, donde jugó primero en el Western Sydney Wanderers (2024-2025) y luego en el Melbourne Victory (2025-2026).

En los últimos años también ha sido noticia por otras iniciativas. En 2017 cofundó la organización solidaria Common Goal, que propone que futbolistas de alto nivel destinen al menos un 1% de su salario para causas benéficas.

Como empresario tiene acciones en la escudería de Fórmula 1 Alpine y en el club San Diego FC, de la Major League Soccer estadounidense.

*Con información de AFP