El gobierno de Canadá confirmó la vigencia de la sanción impuesta desde el 2024 contra la exfiscal General y jefa del MP.
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La embajada de Canadá acreditada en el país, confirmó la vigencia de la sanción contra cuatro guatemaltecos acusados de actos de corrupción y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Se trata de las sanciones emitidas contra la exfiscal General y jefe del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, así como el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Además, se menciona a la exfiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y el juez Jimmi Bremer, titular del Juzgado Décimo A.
La sanción
La sanción emitida por el gobierno canadiense se dio el 20 de febrero de 2024, especialmente contra Porras, a quien señaló de socavar la democracia y el estado de Derecho.
También se detalló que en esta sanción se incluía a Currichiche, así como la exfiscal Monterroso, y al juez Bremer.
Las medidas impuestas, incluyen el congelamiento de activos de los sancionados en Canadá y la imposibilidad de visitar o transitar por el país, así como la negación de los beneficios de su programa de refugio e inmigración.