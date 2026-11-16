Canadá vs Guatemala: horario y dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final

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La Selección Nacional de Guatemala buscará en Canadá su pase a la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf y de su clasificación directa a la Copa Oro.

TE INTERESA: Guatemala se instala en Toronto y espera el juego ante Canadá

Este lunes 16 de noviembre es un día clave para la Selección Nacional de Guatemala, ya que disputará el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf ante Canadá.

La Azul y Blanco será visitante en el juego que se desarrollará en el mundialista BMO Stadium, ubicado en Toronto, en donde se prevé que el clima frío estará por debajo de los 10º C.

El inicio del encuentro está programado para las 19:00 horas en Guatemala y para las 20:00 horas en Toronto.

¡ ! ¡Vamos Guate! Canadá Guatemala ⏱️7:00pm ️ BMO . #SeleMayor #VamosGuate #ModoSelección https://t.co/CU9HHzim4b — FFG (@fedefut_oficial) November 16, 2026

Desde Guatemala, los aficionados podrán observar el juego por medio de la transmisión del canal de cable FOX (6 y HD 706 en Tigo, y 209 y HD 1209 en Claro).

Los de la Hoja de Maple consiguieron en el duelo de ida una ventaja de 2-3, por lo que los dirigidos por Luis Fernando Tena deberán ganar sabiendo que el gol de visitante es uno de los criterios de desempate.

La delegación nacional viajó ayer (domingo) en un vuelo privado luego de que un día antes no lo pudieran hacer debido a la paralización de operaciones temporal en los aeropuertos de Estados Unidos.