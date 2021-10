Cancelan la eutanasia de Martha Sepúlveda, la mujer que iba a morir el domingo

A pocas horas de Martha Sepúlveda ser inducida a la muerte por eutanasia, las autoridades colombianas cancelan el procedimiento.

Sepúlveda ya se encontraba lista para recibir, según el calificativo conferido, "una muerte digna" a través de la eutanasia el próximo domingo 10 de octubre a las 7 de la mañana; pero, a tan solo horas de realizarse, el Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad decidió cancelar la petición y el proceso por considerar que "no se cumplía con el criterio de terminalidad".

"El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de eutanasia del Instituto Colombiano del Dolor S. A. S., según reunión del 8 de octubre del presente año, en la cual se revisó y analizó de nuevo, de forma amplia y suficiente la solicitud de la señora Martha Liria Sepúlveda, concluyó de manera unánime cancelar el procedimiento a morir con dignidad a través de eutanasia, programado para el día 10 de octubre de 2021", detalla el comunicado, fechado este sábado 9 de octubre en la ciudad colombiana de Medellín.

También indicaron: "La decisión de cancelación se basa en el numeral 26.6 del artículo 26 de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud y de Protección Social, que le asigna al Comité dentro de sus funciones revisar el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico completo, a fin de detectar alguna situación que afecte el desarrollo del mismo".

Por último, concluyeron: "Es por eso que, al contar con un concepto actualizado del estado de salud y evolución de la paciente, se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité".

Su hijo de 22 años, llamado Federico, se encontraba tranquilo al saber que su mamá no tendría más dolor.

“Su reacción fue reírse..., dijo: 'Vea, tengo esta enfermedad y me muero en tres años'. Pero lo dijo de manera muy jocosa, muy divertida, haciendo bromas. Mi mamá siempre ha sido una persona muy abierta a la muerte. Ella siempre ha dicho 'yo no tengo miedo a partir, sino a la forma en la que voy a partir'”, contó su hijo al medio británico BBC.

Martha sabía que su muerte iba a ser lenta y dolorosa decidió poner fin a su vida y la justicia del país había respetado su decisión.

"Soy una persona católica, me considero alguien que cree mucho en Dios; pero, repito, Dios no quiere verme sufrir y yo creo que no quiere ver sufrir a nadie. Ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos, para mí, la muerte es un descanso", añadió, en entrevista al medio colombiano Caracol.

