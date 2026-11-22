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Pasarán los tiempos y los besos, pero quedarán los versos y los porqués, tal y como demostró Alejandro Sanz con ¿Y ahora qué?, la gira que lo trajo de vuelta a Guatemala.

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El cantautor español se presentó en la Explanada 5 capitalina con sold out y, sobre todo, rodeado de miles de fans que entonaron a todo pulmón esas canciones que han dejado huella en sus vidas.

alejandro Sanzcantó sus éxitos. (Foto: Orlando Chile/Colaborador)

Sanz arrancó su presentación con Desde cuando, de 2009. A lo largo de la noche, el artista fue mezclando sus clásicos con temas de su más reciente disco, como Bésame, El vino de tu boca, Hoy no me siento tan bien o Las guapas.

Su música lleva años acompañando historias de amor, despedidas, encuentros y desencuentros, algo que se hizo más evidente cuando llegó el turno de canciones como Amiga mía, Quisiera ser, Cuando nadie me ve y El alma al aire.

Sanz tenía mucho tiempo de no venir a Guatemala. (Foto: Orlando Chile/Colaborador)

No hubo descanso para las emociones, que se elevaron con cada palabra de Sanz, pero también cada vez que su guitarra navegaba por acordes conocidos, como el de ese Corazón partío.

Con este espectáculo, el español parece dar respuesta a la pregunta que plantea su gira: todavía hay canciones que cantar y emociones por vivir.