Las canciones populares se propagan entre la población como los virus

La Universidad McMaster de Canadá reveló que los patrones de descarga de las canciones virales se asemejan a las curvas de propagación de las enfermedades infecciosas.

Según un estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society A: Mathematical and Physical Sciences, los autores de esta investigación recurrieron a herramientas comunes que se aplican para analizar la propagación de virus, y también utilizaron una base de datos de casi 1.400 millones de descargas de canciones hechas desde el servicio de música MixRadio.

Además, se centraron en el 'top mil' de temas descargados de esa plataforma en el Reino Unido entre 2007 y 2014 y aplicaron el modelo epidemiológico SIR (poblaciones susceptible, infectada y recuperada).

Propagación

Dicho modelo describió las tendencias de descarga en forma similar a como lo hace con la descripción de propagación de una enfermedad.

De acuerdo con los científicos, la música como las enfermedades infecciosas dependen de las conexiones sociales para propagarse entre la población.

Cuando una persona entra en contacto con alguien que está enfermo, tiene más posibilidades de contagiarse y con las canciones pasa algo similar.

Con la diferencia de que en el segundo caso, no es necesario tener el contacto físico para contagiarse.

Géneros populares

Los géneros más populares observados por los expertos son: la música electrónica en primer lugar y era la más fácil de difundirse entre los británicos. Seguida por el "hip-hop", el "rock" y la música "pop" como "muy transmisibles", mientras que los géneros "dance" y "metal" con las puntuaciones más bajas.