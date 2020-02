Cansado de los desperfectos, hombre le prende fuego a su carro

Cuando un carro te empieza a dar problemas y no hay solución, llegan momentos en los que quisieras deshacerte de él.

Martín, un hombre argentino se cansó de esa situación y tomó una decisión extrema: le prendió fuego a su carro ante la mirada sorprendida de varias personas.

El hombre llevó el carro a un predio, se bajó, lo roció con gasolina y le tiró un fósforo. Sin embargo, nunca imaginó que su decisión tendría un gran impacto, al punto que se convirtió en noticia en Argentina.

"Me agarró la locura de quemarlo porque lo paré y no quiso arrancar nunca más. Entonces agarré y le dije a mi mujer: 'Lo voy a quemar'. Le metí gasolina adentro del asiento y le prendí fuego", explicó Martín a los periodistas locales.

Cuando le preguntaron si había alguna posibilidad de llevarlo a un taller para arreglarlo, el hombre dijo que no tuvo intención de arreglarlo porque no tenía dinero.

Policía, vecinos y medios de comunicación atestiguaron el peculiar incidente.

"Ya está, ahora se quemó todo, no pasa nada. Yo no lo puedo arreglar porque estoy tapado de deudas, así que para qué voy a arreglarlo si no lo puedo pagar", declaró.

Ante el enorme revuelo que se generó en el barrio y las repercusiones del hecho en toda la ciudad, se le consultó al hombre si se arrepentía de haber tomado tal decisión: "No, yo soy así. Si se rompe, se rompe y si se quema, se quema".

Finalmente, Martín dijo estar algo molesto por las críticas que recibió: "Nunca pensé que iba a pasar esto porque era mío. Le prendí fuego y apareció la policía, las cámaras, y todo por un auto que a mí no me servía y lo quemé, nada más", se quejó.