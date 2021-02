Luego de que varias mujeres señalaran al cantante Marilyn Manson, de abuso y acoso sexual, surge una nueva revelación escalofriante.

La cantante Phoebe Bridgers aseguró que Manson alardeaba con tener un "cuarto de violación" en su propia casa.

Phoebe Bridgers hizo fuertes revelaciones sobre el cantante. (Foto: Instagram)

"Fui a la casa de Marilyn Manson con unos amigos cuando era adolescente. Yo era un gran admiradora. Se refirió a una habitación de su casa como el 'cuarto de violación', pensé que era sólo su horrible sentido del humor de chico de fraternidad. Desde ese momento dejé de ser su fan", afirmó Bridgers.

The label knew, management knew, the band knew. Distancing themselves now, pretending to be shocked and horrified is fucking pathetic. — traitor joe (@phoebe_bridgers) February 4, 2021

Además, la intérprete también aprovechó para lanzar comentarios en contra de la disquera del cantante y sus colaboradores, quienes dijeron estar sorprendidos con las acusaciones, cuando, según Bridgers, todos sabían de las atrocidades cometidas por Manson.

"La discográfica lo sabía, su gente de management y su banda también. Distanciarse ahora, fingir estar conmocionados y horrorizados es patético", dijo Phoebe.

Las acusaciones

Los señalamientos en contra del cantante comenzaron con la actriz y cantante, Evan Rachel Wood, quien reveló en redes sociales que fue abusada por Manson durante muchos años.

A estas acusaciones se unieron varias mujeres más, quienes también denunciaron a la estrella, mientras que la disquera Loma Vista Recordings rompió su relación laboral con él, y figuras como Trent Reznor (Nine Inch Nails) y Wes Borland (Limp Bizkit) han hecho declaraciones en su contra.