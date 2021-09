Cantante Juan Peña se contagia de Covid y pide vacunarse cuanto antes

El cantante español utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores lo que vive tras contagiarse de covid.

TE INTERESA: Héctor Sandarti muestra al mundo como preparar rellenitos guatemaltecos

El cantante español Juan Peña se contagió de Covid-19 y debió ser hospitalizado de urgencia. Ahora promueve la vacunación y dice que la enfermedad es un "infierno".

"Estoy viviendo un infierno", dijo Peña a través de su cuenta de Instagram. La publicación fue acompañada de una fotografía en la que se le observa en el hospital con apoyo de oxígeno.

"Como veréis no es mi mejor fotografía, ni la subo para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación; lo hago para concienciar que por favor todos de una Pu… vez nos vacunemos porque si no esta maldita lacra no va a acabar jamás", manifestó en su red social.

El cantante dijo que está "viviendo un infierno por culpa de este bicho llamado Covid-19. La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo... y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima", detalló.

View this post on Instagram A post shared by Juan Peña (@juanpenaoficial)

También pidió a sus fans y a toda la población que se vacune e indicó que si él hubiera tenido las dos dosis no hubiera sentido ni la mitad de lo que está viviendo. "He sido precavido... me he hecho muchas PCR para ir a cantar... pero cuando menos te lo esperas y donde menos lo esperas te contagias", indicó.

"Voy para adelante, gracias al equipo médico de Madrid... pero sentir esta maldita experiencia no se la deseo ni al peor enemigo que exista", recalcó.