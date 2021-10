El canto al "Dibu" Martínez para que Perú no anotara el penal

La Selección de Argentina venció a Perú por 1 a 0 en el estadio Monumental, en la duodécima fecha de eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, el gol de cabeza de Lautaro Martínez al minuto 42 les dio la victoria al equipo de Lionel Scaloni y se consolidó en el segundo lugar de la tabla.

El equipo argentino contó con más jugadas para aumentar el marcador, pero se puso en aprietos cuando el árbitro marco un penal a favor de Perú y que erró Yoshimar Yotun en el arco de Emiliano "el Dibu" Martínez.

Sin embargo, algo que se convirtió viral fue el canto del público del Monumental para "el Dibu": “el Dibu se lo come”, sonó en reiteradas ocasiones segundos antes de que Yoshimar Yotún elevará la pelota por encima del travesaño, tras un leve roce en este.

Dicho canto argentino pudo haber intimidado al mediocentro incaico, luego de fallar el tiro por encima de la portería.

Otro penalti que le tiran a Emi Martínez y no acaba en gol. Ojo al cántico que ya ha nacido en las gradas: “El Dibu se lo come, el Dibu de lo come” pic.twitter.com/wWi2MmysDw — Manu Heredia (@ManuHeredia21) October 15, 2021

Tras final del encuentro, "el Dibu" afirmó en conferencia: “Los que van a patear los penales obviamente son grandes jugadores y al final es suerte. Escuchaba a la gente y quería que la pelota no entre para darle una alegría a ellos. Todos lo festejaron como un gol. Nos llevamos los tres puntos y el arco en cero”.

“Realmente la solidez defensiva nos está dando alegrías. Sabemos que adelante uno o dos goles vamos a meter. Siempre lo decimos: si defendemos bien, vamos a ganar muchos partidos”, agregó tras el partido.

Sobre el duelo, que cerró la triple fecha de eliminatorias, analizó: “Sabíamos que Perú iba a ser un rival difícil y si ganaba se acercaba a los puestos de clasificación. Es un equipo muy duro y tiene un técnico argentino que nos conoce mucho”.

Y concluyó. “A veces no se juega bien y hay que ganar igual. Hoy creo que no jugamos como queríamos pero sí conseguimos la victoria. Me siento muy cómodo con los defensores. Leandro (Paredes) también nos da un balance a la hora de defender. Estoy seguro atrás de ellos”, concluyó.

Vea la declaración:

Tras la victoria por 1 a 0 ante Perú, el arquero @EmiMartinezOfi y el técnico de @Argentina, @lioscaloni, brindaron una conferencia de prensa e hicieron un balance del partido.



Mirá #TVPNoticias en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/3CqTcpJcNH — Televisión Pública (@TV_Publica) October 15, 2021

*Con información de Infobae.