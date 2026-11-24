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Disfruta de los conciertos gratuitos El canto del retorno en la Ciudad de Guatemala, un homenaje al regreso de los restos de Miguel Ángel Asturias.

La música clásica y el talento nacional e internacional se reunirán en Guatemala con los conciertos El canto del retorno, una propuesta que celebrará el regreso de los restos del escritor Miguel Ángel Asturias, conocido como el "Gran Moyas", a su casa.

Con la participación de artistas guatemaltecos y músicos de la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde) las presentaciones se llevarán a cabo el 27 y 28 de noviembre de 2026, en dos escenarios del Centro Histórico de la ciudad.

La primera velada está prevista para llevarse a cabo el viernes 27 de noviembre, a las 17:00 horas, en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura.

El regreso del Gran Moyas inspira el concierto "El canto del retorno". (Foto: MCD)

Para esta presentación, el público que desee asistir puede obtener sus entradas, totalmente gratuitas, mediante el enlace https://tinyurl.com/yc8cyh82.

La segunda función es el sábado 28 de noviembre, a las 19:00 horas, en la sala de conciertos del Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara". En este recinto, la entrada será libre hasta completar el aforo.

Ambas presentaciones buscan reunir a músicos de Guatemala y España en una experiencia artística que destaca el intercambio cultural y la participación de nuevas generaciones de intérpretes.

El Patio de la Vida recibirá el concierto "El canto del retorno". (Foto: MCD)

La invitación está abierta al público interesado en disfrutar de estas veladas musicales y acompañar el regreso del "Gran Moyas" en un encuentro con la música y la cultura.

El proyecto sinfónico-coral ha reunido a 80 jóvenes músicos guatemaltecos y cinco profesores de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) bajo la dirección de Gabriela María Corleto Orantes.

La Joven Orquesta Nacional de España se unirá a músicos guatemaltecos en este encuentro artístico. (Foto: JONDE)

Miguel Ángel Asturias regresa a casa

Las cenizas del escritor guatemalteco y Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias regresaron a Guatemala el jueves 12 de noviembre de 2026, tras permanecer 52 años sepultado en el cementerio Père-Lachaise de París, Francia.

El proceso de repatriación fue impulsado por su familia en coordinación con el Gobierno de Guatemala, concluyó con una serie de homenajes nacionales llevados a cabo en varios puntos de la ciudad.

Los restos del escritor ahora descansan en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto: Miguel Ángel Asturias Amado)

Durante varias jornadas, la urna visitó lugares clave en la vida del autor, como la Universidad Popular, el barrio La Candelaria, en la zona 1 (donde creció), el parque arqueológico Kaminal Juyú y el Palacio Nacional de la Cultura, donde permaneció en capilla ardiente para el público.

El pasado domingo 15 de noviembre de 2026, sus restos fueron inhumados en un monumento funerario construido en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la Ciudad de Guatemala, cubiertos con tierra traída de las distintas regiones del país.