La ciudad capital podría estar por primera vez en naranja, lo que propiciaría una mayor libertad de movilidad y diminución en las restricciones, propiciando los contagios de Covid-19.

En los próximos días, el Tablero de Alertas del municipio de Guatemala, establecido por el Gobierno para contener las actividades sociales y así evitar la propagación del Covid-19 podría pasar, por primera vez, de color Rojo a Naranja; hecho que podría provocar un aumento de casos en el área.

De acuerdo con un análisis de la organización Diestra, los indicadores establecidos por la Comisión Presidencial para la Prevención del Covid-19 (Coprecovid) y por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), fueron modificados, lo que ha favorecido a una disminución en el municipio, hecho que permitirá ampliar la circulación y podría propiciar más contagios.

TE PUEDE INTERESAR:

"Con las nuevas disposiciones cambió el sistema de punteo del semáforo. La capital está, por primera vez, en color anaranjado, con la posibilidad de bajar más de punteo a un 7. Si esto se mantiene, se oficializará un cambio en el color del sistema de alertas", señala una publicación de Diestra.

Rodolfo Mendoza, director de Diestra, explicó que el cambio a de Rojo a Naranja significa que las actividades sociales, deportivas y religiosas podrán ampliar el aforo permitido. Es decir, de una persona por cada diez metros cuadrados en color rojo, ahora podría permitirse un cada seis, duplicando prácticamente el número de afluencia en centros comerciales, conciertos, gimnasios, cines y demás.

(Fuente: Diestra)

"Sin duda esto resultará en una aceleración de la cantidad de contagios en la segunda ola. Hasta donde nos pueda llevar es aún desconocido, pero lo que si parece seguro es que el gobierno no dará marcha atrás en la apertura", manifestó Mendoza.

A decir del director de Diestra, el efecto de este relajamiento podría comenzarse a observar en unas tres semanas con un aumento de contagios, hecho que ha sucedido en otros países. Y, en los lugares donde no se ha impuesto un confinamiento obligatorio en la segunda ola, los mismos ciudadanos son los que retoman las medidas más estrictas en el cuidado e higiene.

Mientras que las autoridades de la Coprecovid indicaron que no hay opinión al respecto y que la quincena epidemiológica culmina el jueves 1 de octubre a las 23:59 horas y, una vez no se tengan datos oficiales, no se podrá hacer un análisis y no se sabrá si el municipio cambiará de color en el sistema de alertas.