Cápsula Crew Dragon, de SpaceX, se acopla a la Estación Espacial Internacional (video)

La tercera tripulación que viaja en la cápsula Crew Dragon, de SpaceX, llegó sana y salva este día a la Estación Espacial Internacional, y la NASA transmitió las imágenes en directo.

___

EN CONTEXTO: SpaceX lanza misión a la Estación Espacial

___

La cápsula Crew Dragon Endeavour, de SpaceX, se acopló este sábado a la Estación Espacial Internacional, según las imágenes difundidas en directo por la NASA.

La primera fase del atraque ocurrió a las 05H08 hora del este (09H08 GMT), a 264 millas (424 kilómetros) sobre el sur del Océano Índico.

La primera fase de la operación comenzó a las 09H08 GMT, a 424 kilómetros por encima del océano Índico.

La segunda se produjo 10 minutos más tarde, cuando se conectaron de forma segura 12 ganchos entre el Endeavour y el puerto de la ISS.

"Captura completa, bienvenido Crew-2", dijo la comandante de la ISS, la astronauta estadounidense, Shannon Walker.

"Gracias Shannon, estamos contentos de estar aquí, los veremos a todos en unos minutos", respondió el comandante del Endeavour, su compatriota, Shane Kimbrough.

El vestíbulo entre la cápsula y la estación fue presurizado para que abrir las escotillas tanto del Endeavour como del laboratorio orbital, luego de lo cual, hubo una ceremonia de bienvenida.

La tercera tripulación

La misión Crew-2, que integra el francés Thomas Pesquet, despegó de la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, Florida, antes del amanecer del viernes.

La cápsula lleva a la tercera tripulación enviada a la ISS por SpaceX, como parte del contrato multimillonario que la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA), firmó con la compañía de Elon Musk.

Se trata del segundo viaje del Endeavour a la ISS. El primero fue con la misión Demo-2 en mayo de 2020, que puso fin a casi una década de dependencia estadounidense de Rusia para viajar a ISS, luego de que la NASA pusiera fin al programa de transbordadores espaciales.

Mira aquí el momento: