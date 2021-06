El adulto mayor que hace examen de admisión para entrar a estudiar Derecho

El hombre fue captado en un salón de clases de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Una fotografía de un hombre de la tercera edad realizando un examen de admisión a la facultad de Derecho de una Universidad se ha hecho viral en las últimas horas en México.

El hombre fue captado en un salón de clases de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Según Antonio F. Ramírez, quien supuestamente le aplicó la prueba, el hombre fue el último que terminó de contestar el examen pues hasta los minutos finales revisó una y otra vez sus respuestas; al terminar ambos pudieron conversar un rato.

“Al entregarme el examen platiqué un rato con él y me comentó que siempre había querido estudiar pero no tenía la manera, ahora está muy ilusionado y enfocado a que será un gran abogado, estoy seguro que así será”, relató el docente.

El autor de la foto también hizo una reflexión a sus seguidores en Facebook para que nunca se den por vencidos en alcanzar sus sueños.

“Siempre debes buscar la manera de lograr tus objetivos, en la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la quieren aprovechar, este señor nos pone un gran ejemplo de lucha, constancia y que el que no busca sus objetivos es por qué no quiere”.

*Con información de Noticieros Televisa