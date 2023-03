Tremenda explosión de una fábrica de chocolates en EE.UU. (video)

Captan momento en que una fábrica de chocolates en EE.UU. explota dejando muertos y heridos.

Una fábrica de chocolate de Pensilvania, en Estados Unidos explotó a plena luz del día el viernes 24 de marzo, matando a dos personas e hiriendo a otras ocho. Las imágenes de la explosión son impactantes.

El video, obtenido por FOX 29 Philadelphia, muestra el momento en que R.M. La fábrica de Palmer Co. detonó como si hubiera estallado una bomba durante la hora pico, mientras los autos circulaban por una carretera cercana. Una espesa nube de humo se elevó en el aire mientras grandes trozos de escombros volaban en todas direcciones. Casi parecía una escena de una película de Hollywood.

El jefe del Departamento de Policía de West Reading Borough, Wayne Holben, confirmó dos muertes y cinco desaparecidos después de la explosión de la fábrica ubicada en West Reading poco antes de las 5 p.m.

Las autoridades dijeron el sábado por la mañana que una persona fue sacada viva de entre los escombros.