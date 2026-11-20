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La peligrosa maniobra realizada por el piloto de un tráiler estuvo cerca de causar una tragedia en la ruta Interamericana y las imágenes quedaron grabadas.

Un tráiler estuvo cerca de ocasionar un trágico accidente de tránsito el pasado jueves 19 de noviembre en el kilómetro 115 de la ruta Interamericana, en jurisdicción del cantón Chujulimul, en Chichicastenango, Quiché.

Por medio de un video se observa el momento en que dos transportes pesados avanzaban a alta velocidad, aparentemente realizando una carrera.

Uno de ellos se le acercó al otro y el tráiler que circulaba en el carril izquierdo optó por pasarse a la vía contraria, en donde estuvo cerca de colisionar con dos vehículos y un motorista.

Mira aquí el video:

Un tráiler estuvo cerca de arrollar a otros vehículos en el kilómetro 115 de la ruta Interamericana. https://t.co/iMCMw94IlK — Geber Osorio (@OsorioGeber) November 20, 2026

El video ha causado indignación en los usuarios de las redes sociales, ya que los demás conductores son puestos en riesgos debido a este tipo de acciones que realizan los transportistas en carretera.