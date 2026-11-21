Una mujer fue víctima de una persecución para supuestamente robarle sus pertenencias.
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Un video muestra el momento en que una joven es perseguida por dos hombres que le arrebatan sus pertenencias en la Colonia Maya, zona 18.
Las imágenes muestran a un hombre corriendo a la víctima, mientras ella caminaba sobre la banqueta, cuando al mismo tiempo otro sujeto la perseguía a bordo de una moto.
Cuando la mujer es alcanzada trata de defenderse pero uno de los supuestos asaltantes le arrebata sus pertenencias y sube a bordo de la moto.
Ambos hombres huyeron a máxima velocidad en dirección al sector de Las Tapias, mira el video completo aquí