Shakira fue captada junto a su hijo mayor, Milan de 13 años, en un partido de la NBA.
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La estrella fue vista en un paseo con su primogénito el 14 de noviembre de 2026, en el partido de la NBA, entre los Miami Heat y los Detroit Pistons, en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, donde los locales ganaron 137-117.
El adolescente llamó la atención por su cambio y su altura, ya que es más grande que su mamá, a punto de cumplir 14 años.
Eso no fue todo, durante el partido, en el descanso la barranquillera y su acompañante se reflejaron en la pantalla gigante al momento en que Milan tuvo un espontáneo gesto de cariño hacia ella que generó aplausos en el recinto.
Shakira apareció relajada con un conjunto de lona y zapatos de tacón sin perder el glamour, y Milan con una playera blanca y un gorro celeste.
La colombiana se encuentra en su descanso del tour "Las mujeres ya no lloran".
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