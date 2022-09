¡Insólito! Captan a tiburón nadando en calle de Florida tras paso del huracán Ian

Un tiburón fue visto nadando en una calle de Florida, luego del fuerte paso del huracán Ian.

El huracán Ian, catalogado como extremadamente peligroso continúa haciendo de las suyas en Florida. Y aunque en las últimas horas perdió intensidad, las inundaciones y daños a su paso han causado indignación a nivel mundial.

En medio del caos, un grupo de vecinos en dicho estado quedó atónito luego de que un tiburón apareciera nadando en las calles, como si se tratara de una escena de película.

Las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, fueron tomadas por el usuario Brad Habuda, residente de Fort Myers.

@Gutfeldfox somehow a shark ended up in a Fort Myers neighborhood during Hurricane Ian.. pic.twitter.com/l3WbzgNQHj — Brad Habuda (@BradHabuda) September 28, 2022

"De alguna manera, un tiburón terminó en un vecindario de Fort Myers durante el huracán Ian", escribió en su perfil de Twitter.

Aunque la escena causó indignación en los ciudadanos del vecindario, autoridades de Florida ya habían advertido que debido a las fuertes inundaciones, era posible la presencia de caimanes, serpientes, osos y hasta tiburones, tal y como sucedió.

Desapariciones y oscuridad

El huracán Ian dejó a 20 migrantes desaparecidos en el naufragio de una barca en los Cayos de Florida. Tres de ellos fueron rescatados del agua, y cuatro llegaron nadando a la costa.

Además, Ian dejó alrededor de dos millones de hogares sin electricidad, la noche del recién pasado miércoles.