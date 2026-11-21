Varios motoristas fueron captados en video cuando realizaban maniobras peligrosas en Izabal.
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En video quedó captado cuando un grupo de motoristas conducían realizando maniobras peligrosas. Según la denuncia, esto se registró en la ruta al Atlántico, Morales Izabal.
Según la información del video, el hecho se registró durante la noche del pasado viernes 20 de noviembre.
Además, en la descripción indican que hace algunos días, un motorista habría fallecido en esta misma ruta por realizar este tipo de maniobras.
En el video se observa que algunos de los involucrados recargan el cuerpo a la parte frontal del vehículo y sostienen el volante con una sola mano mientras avanzan a toda velocidad en la carretera.
Mira el video: