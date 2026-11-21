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El saldo de la captura de alias Chapo Isidro, lleva once muertos más una ola de violencia en Sinaloa, México.

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La captura de Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro", uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, dejó 11 muertos y desató una ola de violencia en Sinaloa, México, con balaceras, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos y comercios.

El operativo se desarrolló desde la noche del viernes en el municipio de Guasave, donde las fuerzas de seguridad mexicanas lograron detener al jefe de una organización criminal vinculada con los Beltrán Leyva, reportó la Agence France Press.

Según las autoridades, cuatro militares murieron durante el enfrentamiento, mientras que otros siete fallecidos eran presuntos integrantes del grupo armado que intentó impedir la captura del narcotraficante.

La operación contó con información de inteligencia estadounidense y la colaboración de dos cabecillas de la organización criminal.

Balaceras y vehículos incendiados

La detención del "Chapo Isidro" provocó una violenta reacción de grupos criminales, que bloquearon carreteras, incendiaron vehículos y comercios y protagonizaron enfrentamientos armados durante varias horas.

Happening now in Mexico Guasave, Sinaloa. A Black Hawk helicopter unleashing its Minigun during the confrontation with a cartel . Just listen to that thing https://t.co/MmnIneTwTh — The Wider Front ️‍️ (@WiderFrontHQ) November 21, 2026

En Guasave, una ciudad de más de 77 mil habitantes, numerosas personas buscaron refugio en establecimientos comerciales, escuelas y gimnasios, donde algunas tuvieron que permanecer durante la noche.

Un partido profesional de béisbol también fue suspendido debido a los disparos registrados en las inmediaciones.

Pánico en Guasave, Sinaloa. Esta noche se registran diversos enfrentamientos armados, bloqueos y la quema de vehículos. Fue suspendido el juego entre los Algodoneros y los Venados de Mazatlán. https://t.co/ZeFlAKoSkS — ALEJANDRO VILLALVAZO (@VILLALVAZO13) November 21, 2026

Un colaborador de la agencia AFP constató al menos seis comercios y decenas de vehículos incendiados en distintos puntos de la localidad.

La violencia también alcanzó los alrededores de Culiacán, capital de Sinaloa, donde se reportaron bloqueos carreteros y fueron desplegados cientos de militares.

Durante la mañana del sábado, el Gobierno de Sinaloa informó que la situación estaba bajo control y que ya no se registraban enfrentamientos ni bloqueos.

Un autobús y un camión de camarones incendiados bloquean una carretera en Navolato, estado de Sinaloa, México, el 21 de noviembre de 2026: (Foto: AFP/Soy502)

¿Quién es el "Chapo Isidro"?

Fausto Isidro Meza era considerado uno de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de participar en el tráfico de grandes cantidades de drogas, entre ellas metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana.

Por la captura de Fausto Isidro Meza-Flores, el FBI ofrecía una recompensa de US$5 millones. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

El narcotraficante también era identificado como aliado de Los Mayos, una facción del cartel de Sinaloa que mantiene una disputa con Los Chapitos por el control de las actividades criminales de la organización.

Por la captura de Fausto Isidro Meza-Flores, el FBI ofrecía una recompensa de US$5 millones. (Foto: captura de pantalla/Soy502)

Estados Unidos solicitaba su extradición por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que en México era buscado por delincuencia organizada.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) calificó su captura como un avance significativo contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, incluido el fentanilo.

El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, señaló que la operación fue resultado de labores de inteligencia y cooperación bilateral con Estados Unidos.