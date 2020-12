José Vélez, un estudiante universitario que estuvo entre los capturados en la manifestación del 21 de noviembre, regresó este sábado a la Plaza de la Constitución para participar nuevamente en las protestas contra la corrupción y el sistema político de Guatemala.

Vélez expresó frente a la Palacio Nacional de la Cultura: "Valientes somos todos los que venimos a pararnos aquí, porque tanto como me pasó a mí, les puede pasar a ustedes", dijo a los asistentes.

"No dejemos de manifestar pacíficamente", fue el mensaje del estudiante de la Universidad de San Carlos. Pidió a los ciudadanos exigir reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Explicó que los presidentes están en el poder cuatro años y no se pueden reelegir, pero los diputados se mantienen hasta por décadas, por lo que es necesario no bajar la guardia.

Aquí puedes verlo:

Por tercer sábado consecutivo se realizó una manifestación en la Plaza de la Constitución.

Entre las demandas se encuentra la renuncia del presidente Alejandro Giammattei, la destitución de Gendry Reyes, como ministro de Gobernación, el cierre del Parlacen y el repudio a la corrupción.

Los manifestantes también exigían que se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, además del cierre inmediato, y no hasta el 31 de diciembre, de la polémica comisión Centro de Gobierno.