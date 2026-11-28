Jonathan "N", de 18 años, fue capturado y tres adolescentes de 17 años fueron remitidos al juzgado correspondiente, señalados de participar en el robo de una motocicleta en Escuintla.

Un hombre de 18 años fue capturado y tres adolescentes de 17 años remitidos por un presunto robo de motocicleta. (Foto: PNC)

La detención ocurrió en el kilómetro 62.5 luego de que la víctima denunciara que fue despojado de su motocicleta a mano armada en la jurisdicción de Siquinalá.

Según la información policial, los cuatro se movilizaban en dos motocicletas cuando fueron interceptados, una de ellas, la motocicleta reportada como robada.

Los agentes localizaron un arma de fuego con registro esmerilado. (Foto: PNC)

Durante el operativo, la víctima reconoció a los detenidos como los presuntos asaltantes a quienes les incautaron un arma de fuego con el registro esmerilado.

Además, los señalados no contaban con licencias de conducir.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia para resolver su situación.

Los señalados no tenían documentos de una de las motocicletas ni licencias de conducir. (Foto: PNC)