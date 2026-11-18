-

Dos presuntos delincuentes fueron capturados tras persecución y disparos en la zona 12.

OTRAS NOTICIAS: Ataque armado deja un hombre fallecido en Ciudad Quetzal

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos presuntos delincuentes la mañana de este miércoles 18 de noviembre en la 8a. calle y 16 avenida de la zona 12 capitalina.

De acuerdo con el subcomisario de la PNC, Andelino Miranda, los agentes se encontraban en cumplimiento del Plan Semáforo Seguro cuando observaron que dos personas a bordo de una motocicleta intentaban despojar de sus pertenencias a los conductores en pleno tránsito.

Por lo tanto, dieron inicio a una persecución y un intercambio de disparos con los asaltantes, quienes terminaron siendo detenidos por las fuerzas de seguridad.

Una pistola y celulares se les halló a los capturados. (Foto: PNC)

A estos individuos se les incautó un arma de fuego con la que presuntamente intimidaban a sus víctimas y la motocicleta en la que se transportaban.

Hasta el momento las autoridades no han revelado las identidades de los capturados y se desconoce si hubo heridos.