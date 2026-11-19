Un guatemalteco y un mexicano fueron trasladados a torre de tribunales luego que agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) los capturaran en la zona 1 de la ciudad.

Se trata de Eduardo Antonio Maas Cruz de 31 años y Esteban García Chacón de 50, quien es originario de México.

Los capturados deberán enfrentarse a la justicia. (Foto: PNC)

El reporte de la Policía Nacional Civil indica que ambos tienen orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos, por cargos relacionados al narcotráfico.

Tras las capturas, fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes, quienes definirán cómo se llevará a cabo su salida del país.

Con estas dos detenciones suman 43 extraditables capturados este año, de los cuales 27 son por narcotráfico y 16 por otros delitos.

Los hombres fueron capturados este jueves en la zona 1 de la ciudad. (Foto: PNC)