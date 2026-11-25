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La PNC capturó a un hombre por transportaba un arsenal sin la documentación legal.

Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras ser sorprendido transportando un arsenal sin documentación legal en el interior de un vehículo particular el pasado martes.

La aprehensión se registró en el kilómetro 153 de la ruta RD-4, en jurisdicción del municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá. El detenido fue identificado como: Samuel "N", de 39 años.

El detenido fue identificado como: Samuel "N", de 39 años. (Foto: PNC)

Según el reporte policial, agentes de la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) realizaban un puesto de registro y control vehicular como parte de los operativos enmarcados en el Plan Pinabete. Al marcarle el alto a un automóvil con placas de circulación P-648KGM, los uniformados procedieron a efectuar una inspección de rutina.

Durante la revisión del baúl del automotor, los agentes localizaron los siguientes ilícitos: tres carabinas, mil municiones de uso exclusivo o sin registro, seis tolvas y un teléfono celular, el cual será sometido a peritajes.

Tres carabinas, mil municiones y seis tolvas fueron incautadas. (Foto: PNC)

Investigan

Al solicitarle las licencias de portación y tenencia extendidas por la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), el conductor indicó carecer de la documentación correspondiente que amparara la legalidad del armamento.

Tras el hallazgo, Samuel "N" fue puesto a disposición del juzgado de turno correspondiente junto con los indicios incautados.

Las armas de grueso calibre fueron halladas sin documentación legal. (Foto: PNC)

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan en curso para determinar la procedencia exacta de las armas, cuál era su destino final y establecer si el detenido tiene vínculos con estructuras criminales que operan en el occidente del país.