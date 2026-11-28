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La víctima murió tras sufrir un ataque armado cuando se conducía en el bulevar El Pedregal, zona 4 de Mixco.

EN CONTEXTO: Ataque armado en Mixco deja una mujer fallecida

Un hombre identificado como William "N", de 34 años, fue capturado en la zona 0 de San Juan, Sacatepéquez, luego de ser el presunto responsable del asesinato de Evelyn Leiva, el 19 de noviembre.

La información proporcionada por la Policía Nacional Civil indica que el capturado fue sindicado de Femicidio, por lo que es requerido en un juzgado de Guatemala, dicha orden de captura habría sido girada este viernes 27 de noviembre.

La aprehensión la realizaron agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Capturan a presunto responsable del asesinato de Evelyn Leiva. : PNC https://t.co/JTASBSsu39 — Reychel Méndez (@ReychelMendezg) November 28, 2026

Sobre el crimen

Durante la mañana del pasado 19 de noviembre, se registró un hecho armado en el bulevar El Pedregal, zona 4 de Mixco, donde una mujer perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

La víctima trabajaba en unas bodegas ubicadas en el bulevar El Naranjo, a donde presuntamente se dirigía cuando fue atacada.

El cuerpo de Leiva Madrid quedó en el interior del vehículo, el cual volcó luego de perder el control tras el ataque.