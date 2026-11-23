La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un hombre que estaría implicado en el crimen contra la trabajadora municipal, Sucely Areli Aguirre Quinteros, de 36 años.

Se trata de Julio Roberto Pineda García, de 49 años, quien habría ido a declarar al Ministerio Público (MP) ubicado en la 15 avenida y 15 calle del barrio Gerona, en la zona 1 capitalina, lugar en donde fue detenido por las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con la PNC, esta acción se dio en cumplimiento a la orden de aprehensión vigente por el delito de femicidio. Además, se le incautó un celular que servirá para las investigaciones de las autoridades.

Este hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes para que pueda resolver su situación legal.

Sucely Aguirre había sido reportada como desaparecida el pasado 14 de noviembre y contaba con alerta Isabel-Claudina, pero en la madrugada siguiente fue hallada sin vida envuelta en sábanas en la colonia La Florida, zona 19.

La Municipalidad de Guatemala y la Alcaldía Auxiliar del distrito 1 de la zona 7 lamentaron su muerte, "quien desempeñó con cariño, compromiso y dedicación su labor como promotora social, dejando una huella especial en nuestra comunidad", dijeron las autoridades.

Sucely Aguirre, quien era una trabajadora municipal fue hallada sin vida el pasado 15 de noviembre. (Foto: Archivo/Soy502)