-

Un sospechoso de haber participado en un ataque armado en zona 7 de Mixco fue capturado.

EN CONTEXTO: Tres personas resultan heridas durante ataque armado en Mixco

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de uno de los presuntos responsables de un ataque armado ocurrido la noche del pasado domingo en la zona 7 de Mixco.

Se trata de Jymmy "N", de 18 años, quien fue detenido en la colonia San Ignacio en esa misma zona, señalado de participar en el hecho armado que dejó tres personas heridas reportadas por los Bomberos Municipales.

Entre las víctimas que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales, se encuentra un adolescente de 17 años, según informaron las autoridades.

El capturado fue identificado como: Jymmy "N", de 18 años. (Foto: PNC)

Abandonan indicios

De acuerdo con la PNC, la aprehensión se efectuó luego de que agentes de la comisaría 16 iniciaran la búsqueda de los atacantes, quienes habrían huido en una motocicleta, la cual abandonaron al notar la presencia policial.

Además, fue localizado un sudadero y un arma de fuego, que se presume habría sido utilizada en el ataque.

La investigación continúa para localizar y capturar a otro presunto implicado en el hecho. Mientras que, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para solventar su situación legal.