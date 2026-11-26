Un hombre identificado como Byron "N", de 35 años, fue capturado por agentes policiales tras un allanamiento el Palencia, relacionado a investigaciones en su contra.

Según el reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) la aprensión fue realizada por la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) ya que el capturado está vinculado a extorsión.

El hombre deberá enfrentarse a la ley. (Foto: PNC)

El hecho ocurrió en El Mirador de la Cruz y durante la diligencia se le incautó una pistola, 63 municiones, un cargador y dos teléfonos celulares, los cuales contribuirán al fortalecimiento de la investigación.

La PNC dio a conocer que en esta diligencia, también se capturó a Byron "N" por tenencia ilegal de arma de fuego.

Estas son las evidencias que se localizaron. (Foto: PNC)