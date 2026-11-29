La Policía Nacional Civil (PNC) logró capturar a un conductor que habría disparado contra un motorista.
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En la zona 7 de San Miguel Petapa, un picop y una motocicleta colisionaron sobre la vía. Pero, cuando el motorista descendió de su vehículo de dos ruedas para aclarar el hecho el conductor del picop le disparó.
El motorista, que realizaba entregas a domicilio, resultó herido por el impacto de bala y se desplomó sobre la cinta asfáltica, mientras el conductor del picop logró huir del lugar.
Agentes de la PNC que realizaban rondas en el sector, se percataron de los disparos y lograron intervenir. Tras una persecución, la PNC logró con la captura del conductor.
En el picop fue localizada un arma de fuego, que será sometida a peritajes. Además, presuntamente conducía bajo efectos del alcohol pero el hecho continua bajo investigaciones.
Los Bomberos Municipales Departamentales asistieron al motorista que resultó herido de una mano al intentar frenar el ataque.