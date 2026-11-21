El Ministerio de Gobernación dio a conocer que con esta captura se suman 45 extraditables arrestados en territorio nacional.
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Un hombre de nacionalidad mexicana fue capturado este viernes en la zona 10 de la ciudad, luego que agentes policiales determinaran que era buscado por la justicia estadounidense.
Se trata de Hernán "N", de 40 años, quien tiene una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos.
Según dio a conocer el Ministerio de Gobernación (MinGob), el capturado es requerido por cinco cargos relacionados con conspiración, distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla en cantidades de 500 gramos y hasta cinco kilogramos.
Durante el operativo, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) incautaron dos teléfonos celulares, los cuales fortalecerán las investigaciones en su contra.
Con la aprehensión de Hernán "N" se suman 45 capturas hasta la fecha, según indicó el Mingob.