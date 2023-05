Cardi B se quita los implantes y ¿le copia el estilo a Karol G?

Cardi B se ha convertido una de las cantantes más relevantes de la música actual, ahora sorprendió con nuevo look.

La estrella de origen dominicano se hizo conocida por un estilo bastante atrevido, usando escotes pronunciados, ropa ajustada y transparencias.

Sin embargo, desde agosto del año pasado, la apariencia de la cantante sorprendió a sus fanáticos, pues decidió removerse los biopolímeros de sus glúteos.

Cardi B junto a Megan Thee Stallion en el video musical de WAP. (Foto: Twitter)

La nueva apariencia

Cuando la cantante tenía 20 años, trabajaba en un club de striptease donde tuvo que inyectarse biolpolímeros en los glúteos, porque a las bailarinas se les obligaba a tener grandes atributos. Este procedimiento tiene consecuencias en la piel y los músculos de las personas que se inyectan. Tuvo que esperar 10 años para retirárselos, así que cuando finalmente pudo realizarse el procedimiento, hizo un llamado a sus seguidores y a cualquiera que estuviera pensando en realizarse algún implante. "No recurras a las inyecciones"... "Me sentía insegura", comparte Cardi B.

El martes, la rapera asistió a una reunión de negocios, estrenando una estilizada figura y un cabello rojizo muy parecido al de Karol G. Su melena la lleva recogida en un moño muy arreglado.

cardi b and red hair go together, real bad! pic.twitter.com/N2wN4rUkPM — FRG (@femalerapgamee) May 9, 2023

El color de su cabello recuerda al de La Sirenita, uno de los personajes favoritos de sus hijas Kulture, y la media hermana de la pequeña, Kalea.

Recientemente las hermanas fueron vistas en la premiere de la nueva adaptación del cuento de Hadas, en Los Ángeles, donde las niñas fueron catalogadas como de las mejores vestidas.

La pequeña Kalea llegó con un traje negro de cola larga decorada con flores blancas, su hermana llego con un vestido blanco con complementos negros. Ambas lucieron toques de tinte temporal rojo en su cabello, ahora muy parecidas a su madre, quien no llegó al evento.

Kulture, Kalea and Offset ate this up pic.twitter.com/9i5SaQrR1v — CardiBArchive (@cardibarchive_) May 9, 2023

*Con información de People en Español y Telemundo