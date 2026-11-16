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Carlos Alcaraz arrolló a Frances Tiafoe por doble 6-2 en su debut en el Masters 2026 de Turín tras una hora y nueve minutos.

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El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, arrolló en su debut en el Masters 2026 este lunes en Turín al estadounidense Frances Tiafoe, octavo jugador mundial, por 6-2 y 6-2.

Alcaraz sólo necesitó una hora y nueve minutos para demostrar su condición de favorito en el 'torneo de maestros', del que fue finalista en 2025.

"La verdad que estoy muy contento", dijo Alcaraz tras el partido, recordando que siempre que se ha enfrentado con Tiafoe han sido partidos difíciles.

"He estado enfocado ya desde la previa del partido y creo que he empezado muy bien, con mucha velocidad", dijo Alcaraz tras su partido.

"La verdad que en este tipo de torneos, (ganar) así te da mucha confianza para lo que viene", añadió.

Carlos Alcaraz iniciou as ATP Finals com um triunfo esclarecedor por duplo 6-2 frente a Tiafoe ✨ https://t.co/ZEXmh0T0A6 — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 16, 2026

El número tres del mundo atraviesa un gran momento desde su regreso a las pistas tras una lesión en la muñeca que lo mantuvo alejado del circuito durante cuatro meses: desde agosto ha ganado tres de los cinco torneos en los que participó (Tokio, Viena y el Masters 1000 de París).

Tiafoe, que a los 28 años se clasificó para su primer Masters, vivió una pesadilla, sobre todo en un primer set en el que pronto se le vio sin capacidad de reacción, desbordado por la velocidad y la potencia de Alcaraz.

En la segunda manga, el estadounidense sólo pudo resistir un poco más a su rival, especialmente en el sexto juego, en el que con 3-2 en el marcador, dispuso de tres bolas para recuperar un break en contra.

Datos: Sofascore

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Alcaraz, de 25 años, puede sellar su billete para las semifinales ya en su próximo partido, el miércoles, contra el italiano Flavio Cobolli (6º) o el ruso Daniil Medvedev (5º), que se enfrentan por en el segundo partido del grupo Ivan Lendl.