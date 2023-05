Carlos Pineda asegura que un "ángel" desvió las balas de su pecho

Mientras se resuelven acciones legales, el empresario Carlos Pineda ofreció declaraciones en un "en vivo" en TikTok.

Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) suspendiera la candidatura presidencial de Carlos Pineda, este ofreció declaraciones por medio de un "en vivo" en la red social de TikTok.

Luego de varios minutos en los cuales Pineda explica la apelación que presentó el sábado 20 de mayo a un fallo judicial que le suspendió de forma temporal su participación en los comicios del 25 de junio, este respondió a una serie de preguntas de sus seguidores.

Entre estas, un usuario le cuestionó sobre sus creencias religiosas, a lo que responde ser "Cristiano y creyente de Dios". En ese sentido, recordó que su fe lo ha salvado de morir tras varios atentados. "Creo mucho en Dios y me he fortalecido y Dios me ha salvado muchas veces de morir", aseguró.

"Llegaron unos ladrones con el carro robado y me dispararon al pecho la tolva entera; me quedé parado y vi un ángel con la mano extendida, quitando las balas y desviando las balas. Los puedo llevar al lugar, me acuerdo el lugar exacto donde estaba parado", aseguró.

"Vi un ángel desviando las balas", asegura Carlos Pineda en una transmisión en redes sociales. pic.twitter.com/XXRZAHMp4y — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) May 22, 2023

En el video, Pineda también asegura que tras un accidente de tránsito, "Dios literalmente me sacó debajo de un tráiler y cuando le iba a dar a un poste, levantó el poste y yo pasé por debajo del poste".

#NoalFraudeElectoral ♬ sonido original - Carlos Pineda @cpineda_72 Live parte 3 final #CarlosPineda

Finalmente, Pineda expresó que él tiene un propósito en la vida y si uno de ellos es ser presidente de Guatemala, "no habrá poder humano que lo detenga".

Acciones legales



El viernes 19 de mayo, la Sala Sexta de Apelaciones suspendió provisionalmente la candidatura de Pineda y que se postula por el partido Prosperidad Ciudadana, tras ser denunciado por irregularidades en la designación de candidatos.

Tres magistradas dejaron "en suspenso" la participación de Pineda al aceptar una impugnación presentada por dirigentes del partido CAMBIO, agrupación política a la que había pertenecido el candidato.

Posteriormente, el Registro de Ciudadanos del TSE suspendió todas las candidaturas de la agrupación política por acatar el amparo de la Sala Sexta y anunció que ningún candidato de este partido puede hacer campaña electoral.

Pineda acudió a la Corte de Constitucionalidad para impugnar los fallos.