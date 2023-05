Carlos Pineda: "Solo hay dos formas de sacarme: legalmente o matándome"

Las autoridades arrestaron a "La Patrona", a quien Carlos Pineda había denunciado por tener un plan para asesinarlo. El candidato presidencial reaccionó tras la captura.

El candidato presidencial por el partido de Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, reaccionó a la captura en Petén de dos personas vinculadas con un supuesto plan para su asesinato, situación que denunció en abril pasado.

Pineda dijo a Soy502 que se siente feliz y agradecido con las autoridades, principalmente con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP). Además, aplaudió al juez que giró la orden de captura contra ambas personas detenidas este jueves.

"Yo lo denuncié y como comencé a ser conocido, figura pública y ahora lidero las encuestas para la Presidencia, el caso avanzó. Ahora, hay que brindarle protección a "La Patrona" debido a que la pueden intentar rescatar para que no hable sobre los otros integrantes de esa red que opera en el Sur de Petén", aseguró Pineda.

Las autoridades de forma preliminar informaron sobre la detención de "La Patrona", quien fue identificada como Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, de 25 años, y Arnoldo Gualna Botzoc, ambos vinculados a una red ilícita y de conspiración para el asesinato. En residencias allanadas Santa Elena y Sayaxché en Petén, se incautaron varias armas de fuego.

Dos formas de sacarlo

Pineda comentó a Soy502 que solo existen dos formas de retirarlo de la contienda electoral, una es legalmente y la otra asesinándolo.

"La verdad es que ya se dieron cuenta que solo hay dos formas de sacarme: una es legalmente y la otra es matándome. Pero, estas acciones de las autoridades realmente me dan un poco más de seguridad y compromiso con seguir luchando por mi país", aseguró Pineda.

La denuncia de Carlos Pineda



En abril pasado, el candidato a la presidencia por Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, denunció un supuesto plan para asesinarlo y mencionó a una mujer conocida como "La Patrona".

"Me enteré de que ya me mandaron a matar, y por tres diferentes fuentes que contrataron a un grupo de sicarios de San Andrés Petén, liderado por una tal "La Patrona" y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos pero veo que ahora ya los tengo", dice en el video.

Además, agregó que presentó la denuncia ante el Ministerio Público y hasta ofreció una recompensa a quien le brinde más información.

"Desde ya como es una propuesta de mi plan de trabajo, ofrecer recompensas para incentivar el actuar para combatir la delincuencia, estoy ofreciendo Q300 mil a quien me dé más información para que me ayuden a capturar a estas personas", sostiene Pineda.