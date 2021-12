Carlos Ruiz y Juan Carlos Plata se despiden de Ernesto Villa

Los exfutbolistas, Juan Carlos Plata y Carlos "El Pescado" Ruiz, se pronunciaron luego del fallecimiento del exdirigente deportivo.

En sus redes sociales, los exfutbolistas compartieron mensajes en honor a quien fuera el dirigente de Municipal durante varios años y quien falleció este martes a sus 97 años de edad.

"A muchos de nosotros que llegamos con ilusión y nos diste la posibilidad de creer y de soñar que podíamos lograrlo pero siempre esperaste ver nuestra iniciativa y partiendo de ahí nos diste a muchos de nosotros educación, alimentación pero sobre todo esperanza de poder ser alguien en esta bendita profesión que se llama fútbol", escribió Carlos Ruiz en su cuenta de Instagram.



"Hoy descansa en paz el mejor dirigente del fútbol Guatemalteco, que antes de ver el fútbol como negocio le importaba y mucho la persona y el cómo ayudar, creíste en los niños y es por eso que tu equipo Municipal ha sido la cuna de muchos jugadores que bajo los códigos deportivos y de conducta que el club te exige trascendieron a nivel local y otros a nivel internacional", escribió "El Pescado".

Por aparte, Juan Carlos Plata también recordó su amistad con el dirigente deportivo.

"Gracias a la vida por conocer a un extraordinario ser humano, fue una persona muy importante no solo para mi carrera sino en mi vida por él me identifico y Amo los colores de Municipal", recordó "El Pin".

"Hoy nos deja el Gran Don Ernesto Villa. Papa Neto como le decíamos muchos no tengo palabras de la tristeza que tenemos por que fue como un padre para muchos jugadores, nos trato como a sus hijos, cada vez que nos mirábamos me decía te quiero mucho y a tu familia también, a pesar que tenemos meses de no vernos siempre me decía te quiero, igual yo lo quise mucho no solo por la persona que fue sino por el trato que siempre me dio Papa Neto", escribió Plata.

Los Cremas se despiden

El máximo rival de Municipal, Comunicaciones, también se unió a dar el pésame a los familiares y amigos del ex dirigente así como la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

Comunicado Oficial:



Comunicaciones F.C. Lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Ernesto Villa Alfonso, haciendo extensiva sus condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/JAxlM7Pe5N — Comunicaciones FC (@CremasOficial) December 7, 2021

✝️ La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, lamenta el sensible fallecimiento del señor Ernesto Villa Alfonso.



Empresario, dirigente deportivo y ex presidente del Club Social y Deportivo Municipal, formó parte de la Comisión de Selecciones Nacionales de FEDEFUT. pic.twitter.com/oXxHVSdxOE — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) December 7, 2021

Bajo el mandato de Villa, los rojos ganaron un tricampeonato en desde 1987 hasta 1989, luego el equipo consiguió los títulos de liga de 1991-1992, 1993 y 1994.