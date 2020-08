Carlos Villagrán habló de su romance con Florinda Meza

Las historias detrás del famoso programa de televisión, Chespirito, han resurgido desde que el programa dejó de transmitirse recientemente en los canales de habla hispana

Uno de las mayores polémicas fue el supuesto romance que hubo entre Carlos Villagrán, quien interpretó a Quico en el sketch de "El Chavo del Ocho" y su compañera, Florinda Meza, quien interpretó a "Doña Florinda.

Roces, conflictos, amores y datos curiosos han vuelto a ver la luz, pues este programa marcó un antes y un después como representante del humor blanco Latino.

Carlos Villagrán y Florinda Meza habrían tenido un romance. (Foto: Oficial)

El actor reveló detalles en una entrevista, al ser cuestionado por esta relación en el programa chileno Radio Mitre.

"Eso ya pasó hace más de cuarenta años, medio siglo, más bien fue una cosa amigable que otra cosa. Te voy a decir algo que nadie me cree: A mí me dicen 'Tú anduviste con Doña Florinda', y yo digo 'No, Florinda anduvo conmigo porque ella fue la que me buscó'. Es muy raro que te digan eso”, comentó el actor.

Además reveló que hubo un momento en que ya no quería continuar pero le daba pena decírselo:

“Fue un corto tiempo. Anduvo también con Enrique Segoviano, el director del programa y después Chespirito, fue su esposa y lo respetamos como tal", dijo.

"... Yo le pedí ayuda a Chespirito porque con esa relación ya no podía. No debería decirlo por caballero pero pasó así, le pedía ayuda diciendo: Mira, termino con ella y hace un escándalo tremendo. Y me dice mira, 'ahorita, que vamos a grabar, mantente en tu posición' y cuando me dijo eso Roberto, sentí que el aire era más puro“, expresó el actor.

